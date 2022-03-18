Марина Овсянникова уволилась с Первого канала

Редактор Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир с плакатом с пацифистским лозунгом, уволилась с телеканала. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ее адвокат Сергей Бадамшин.

Он отметил, что Овсянникова подала заявление об увольнении по собственному желанию 17 марта. Причиной стало несогласие с редакционной политикой канала.

Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир Первого канала 14 марта, во время выпуска вечерних новостей с Екатериной Андреевой. Перед своей акцией она записала и выложила в сеть видео, в котором также произнесла пацифистские лозунги.

За ролик Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей, признав виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). По поводу акции в эфире Первого Следственный комитет начал доследственную проверку по новой уголовной статье о фейках в отношении российских военных (207.3 УК). По ней максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.