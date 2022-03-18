Закрытие 11 аэропортов на юге России продлили до 26 марта

Федеральное агентство воздушного транспорта вновь продлило запрет на полеты в 11 аэропортов в южной части России. Он будет действовать до 26 марта, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие российские авиаузлы, в том числе международные, функционируют без изменений, сообщили в госагентстве.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы для перевозки пассажиров в регионы, где действуют ограничения.

Впервые Росавиация запретила полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной операции» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось четыре раза.