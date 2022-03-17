В Конгрессе США одобрили приостановку нормальных торговых отношений с Россией

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью. Об этом сообщил ТАСС.

Инициативу поддержали 424 конгрессмена, восемь выступили против. Теперь законопроект рассмотрит Сенат. Если он поддержит решение Конгресса, Россия и Беларусь могут лишиться статуса стран с режимом наибольшего благоприятствования.

В этом случае США получат возможность устанавливать экспортные тарифы для стран выше того уровня, который предусматривает Всемирная торговая организация (ВТО).

Великобритания уже приняла аналогичное решение в отношении России и Беларуси. Сотни товаров из этих стран теперь будут обложены пошлиной в 35%.