ТАСС: российские банки предложили снизить стоимость СМС для обязательных сообщений клиентам

Российские банки предложили снизить стоимость СМС для обязательных сообщений клиентам, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Ассоциации банков России председателю правительства России Дмитрию Чернышенко и первому зампреду Центробанка Ольге Скоробогатовой.

Стоимость предлагается снизить до 0,5–1 рубля за сообщение с текущего уровня 1,5–2 рубля, передает агентство. Банковская ассоциация также заявляет, что из‑за удаления приложений из магазинов App Store и Google Play и/или отзыва пуш-сертификатов банки могут лишиться канала отправки клиентам пуш-уведомлений — их стоимость сейчас составляет 5–20 копеек в зависимости от провайдера услуг.

«Такое существенное удорожание приведет к изменению финансовых моделей банковских продуктов, снизит операционные показатели деятельности кредитных организаций, а также негативно скажется на удобстве и стоимости банковских услуг для потребителей. Кроме того, резкий рост затрат на информирование приведет к отвлечению финансовых ресурсов банков и снизит их возможности в кредитовании экономики в непростой период», — передает ТАСС содержание письма.

Кроме того, в сообщении отмечено, что ряд банков, попавших под санкции, уже направил все уведомления для клиентов в СМС-канал.