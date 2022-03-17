Минфин предложил поднять лимит для беспошлинных покупок в зарубежных онлайн-магазинах до 1000 евро

Министерство финансов подготовило предложение о временном увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров, купленных в онлайн-магазинах, с 200 до 1000 евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Речь о покупках, совершенных физическими лицами. Лимит предложено поднять на период до 1 октября. Документ направлен в Министерство экономического развития, в дальнейшем его должен рассмотреть Совет Евразийской экономической комиссии.

Это позволит уменьшить дефицит определенных товаров, связанный с разрывами цепочек поставок на фоне санкций, указали в ведомстве. Также прорабатывается вопрос фиксации валютного курса при уплате таможенных пошлин. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня сообщил, что меры планируется привести в действие до конца марта.

Порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов снизился с 500 до 200 евро 1 января 2020 года. Покупатели из России обязаны платить налог в 15% за все заказы дороже этой суммы, а за превышение нормы в 31 килограмм — 2 евро за каждый дополнительный килограмм.