Дом книги в Петербурге закроется на ремонт. Открытие намечено на июнь

Петербургский Дом книги в историческом здании Дома Зингера будет закрыт на ремонт. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По его словам, открытие обновленного книжного магазина намечено на июнь. «В понедельник состоялось финальное заседание суда, по результатам которого решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Теперь мы ждем скорейшего завершения всех бюрократических и процессуальных процедур со стороны Альфа-банка, чтобы наконец начать работу по возвращению городского книжного на свое законное место», — заявил Пиотровский.

Он добавил: «Надеемся, что сможем приступить к работам уже на следующей неделе. <…> Торжественная церемония станет частью долгожданных праздничных мероприятий к юбилею Петра».

14 марта апелляционный суд подтвердил решение арбитражного суда Петербурга о расторжении договора субаренды между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин № 1». Помещения в Доме Зингера перешли в распоряжение структур Альфа-банка.