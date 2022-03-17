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Россия избежала дефолта по госдолгу, Овсянникова отказалась от политубежища и другие новости дня

Денис Ламехов
17 марта 2022  20:48

Россия выплатила купонный доход на 117,2 млн долларов по двум выпускам российских еврооблигаций. Таким образом стране удалось избежать дефолта по госдолгу.

Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир Первого канала с плакатом, отказалась от предложения Эмманюэля Макрона о политическом убежище во Франции. «Я не хочу покидать нашу страну. Я патриотка, мой сын — еще больший патриот», — сказала она.

Дмитрий Медведев создал телеграм-канал и выложил первый пост. Он написал об «оголтелой русофобии Запада» и попытках «перевоспитать Россию по лекалам англо-саксонского мира».

Михаил Фридман дал первое интервью после того, как ЕС и Великобритания наложили на него санкции. Бизнесмен рассказал, как живет с заблокированными банковскими карточками и почему в ЕС не понимают, «как устроена Россия».

Константин Эрнст покидает совет директоров МТС. Решение вступает в силу с 17 марта.

На экспертном совете при Минобрнауки предложили ввести единый курс истории для студентов вузов всех направлений. Глава ведомства считает, что без знания истории «нельзя сформировать картину мира ни у айтишника, ни у инженера», а ректор МГИМО призвал вложить в курс «как можно больше смыслов, даже не фактов».

СПбГУ запустил онлайн-курс, посвященный «ключевым проблемам украинского общества и государства». Особое внимание уделят мифологии страны, которая, по мнению авторов курса, «заменила те традиционные столпы, которые есть у россиян, китайцев и англичан».

Самолеты крупнейшего в России грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» почти полностью остановили полеты. Перестали летать и дочерние авиакомпании, в том числе европейские.

Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии «ЭкзоМарс». Совместная программа была направлена на поиск доказательств существования жизни на планете — к текущему моменту исследователи, например, обнаружили значительные объемы воды в системе каньонов Марса.

Крупнейший в мире производитель продуктов питания, швейцарская Nestlé, пока не собирается покидать российский рынок. Ранее компания приостановила поставки в Россию товаров, которые не относятся к жизненно необходимым.

Группа Raiffeisen Bank International задумалась о будущем Райффайзенбанка в России на фоне ситуации вокруг Украины. В частности, не исключается «тщательно продуманный уход» с российского рынка.

Sony отменила онлайн-релизы фильмов «Человек-паук: Нет пути домой», «King’s Man: Начало» и «Аллея кошмаров» в России на неопределенный срок. «Кинопоиск» отметил, что уже вышедший контент останется доступным.

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