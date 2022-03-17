Российские магазины Nike под управлением Inventive Retail Group продолжат работу

Магазины Nike и The North Face, а также мультибрендовый ретейлер Street Beat, управляемые компанией Inventive Retail Group, продолжают работу в России. Об этом сообщает ТАСС.

Они работают с сохранением прежнего ассортимента, однако цены скорректированы с учетом изменений курса рубля, указали в холдинге. За последние две недели в компании зафиксировали повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, а изменение цен, по словам Inventive Retail Group, не пугало тех, кто планировал приобрести товары.

«Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества», — сообщили в компании.

На сайте Inventive Retail Group указано, что группа владеет самой большой в России монобрендовой сетью магазинов Nike. В начале марта Nike приостановил продажи на собственном сайте и в приложении.