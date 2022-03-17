ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о введении госмонополии на сахар

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара на территории России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на одного из его авторов Алексея Диденко.

Помимо Диденко, инициаторами законопроекта выступили Ярослав Нилов, а также сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева. По словам депутата, в случае его принятия госмонополия будет введена с 1 июня 2022 года.

«По нашим представлениям, на все процедуры уйдет достаточно времени», — предположил Диденко.

Представитель ЛДПР также добавил, что ситуация на рынке сахара кардинально изменится, если механизм заработает. Он предложил на этом не останавливаться и ввести монополию на другие товары, включая табак и продукцию с содержанием алкоголя.

Ранее 17 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки производителей сахара на фоне роста цен и необоснованного сокращения товара на рынке.

По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 марта цены на сахар повысились на 12,8% — это рекордный рост цен на продовольственном рынке. В целом с начала года сахар подорожал на 20,4%.