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Кадыров: на Украину отправляется тысяча добровольцев из Чечни для участия в «спецоперации»

Виктория Шанина
17 марта 2022  19:28

На Украину отправились 1000 добровольцев из Чечни для участия в «военной спецоперации». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Бойцов возглавил помощник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов. Глава Чечни выразил уверенность, что Алаудинов «выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом».

«Апты Аронович опытный боец, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. Он отличный координатор действий, умеет принимать верные решения в сложной боевой обстановке», — написал Рамзан Кадыров.

Он также заявил, что в Чечне стремительно растет количество желающих поехать на Украину. В частности, о готовности принять участие в «спецоперации» заявил личный состав отдела МВД по Шелковскому району под предводительством своего начальника Рустама Геремеева.

«Чеченские правоохранители считают неприемлемым отсиживаться в стороне, пока их товарищи отстаивают интересы нашего государства в бою. <…> Также возможности записаться в ряды добровольцев ожидают тысячи молодых людей. Я непомерно рад боевому настрою наших ребят и желанию выступить на защиту интересов Отчизны», — добавил глава республики.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» на Украине, направленной на «денацификацию и демилитаризацию» страны. Несколько дней спустя Рамзан Кадыров подтвердил, что в ней участвуют чеченские подразделения, отметив, что бойцы «будут проходить самые горячие точки» на Украине.

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