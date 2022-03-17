Чехия больше не может принимать беженцев с Украины

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна больше не может принимать беженцев с Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, с Украины приехали примерно 270 тыс. беженцев и у властей уже заканчиваются ресурсы, чтобы принять всех желающих без проблем.

«Нам приходится признать, что мы у самой той грани, когда мы можем принять [этих беженцев] без проблем», — сказал Фиала.

По данным Associated Press, большинство украинских беженцев — это женщины и дети. Агентство отмечает, что правительство Чехии предпринимает все, чтобы выдать беженцам разрешение на долговременное пребывание в стране, а также на обеспечение их доступа к здравоохранению и образованию.

15 марта в ООН сообщили, что с начала «военной операции» Украину покинули более 3 млн человек. Это в среднем 150 тыс. человек за день и 6250 за час.

Подавляющее большинство беженцев уезжает в Европу. Среди основных направлений — Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик уезжают в Россию.