Стриминг-платформа WASD.TV запустила программу поддержки авторов

Стриминг-платформа WASD.TV запустила программу поддержки блогеров. Она позволяет авторам заработать на онлайн-трансляциях. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе МТС.

Программа будет действовать для новых пользователей, зарегистрировавшихся на платформе до 20 июня. Они получат возможность в течение трех месяцев получать 100% дохода от монетизации.

Блогеры смогут зарабатывать при помощи размещения рекламы и платных подписок. Доступ к программе поддержки стримеров получат и уже действующие авторы платформы: для них новые условия начнут действовать с 20 марта.

Стримеры могут оставить заявку на участие в партнерской программе на сайте. Помимо онлайн-трансляций, блогеры могут создавать на WASD.TV и другой контент в формате постов.