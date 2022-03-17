ФАС начала антикартельные проверки производителей сахара на фоне роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара из‑за роста цен и необоснованного сокращения товара на рынке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Внеплановые проверки проходят у ООО «Группа компаний „Русагро“», ООО «Русагро-Центр» (структуры группы «Русагро»), ООО «Продимекс», ООО «ГК Доминант», ООО «Торговый дом „Доминант“» и ООО «ЧеховСахар», а также НКО «Cоюз сахаропроизводителей России».

ФАС отметила, что выводы о наличии или отсутствии нарушения будут сделаны по итогам проверочных мероприятий.

Росстат сообщает, что за неделю с 5 по 11 марта цены на сахар повысились на 12,8%. По данным ведомства, рост цен оказался рекордным на продовольственном рынке. В целом с начала года сахар подорожал на 20,4%.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о госмонополии на производство и оборот сахара.