В Крыму собираются построить новый город на 50 тыс. жителей

Руководство Крыма намерено построить на полуострове новый город на 50 тыс. жителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

На совещании по социально-экономическому развитию региона он рассказал о планах возвести город на западном побережье Крыма. По словам Аксенова, рассматриваются два варианта размещения: в Сакском районе или в Симферопольском.

«Есть амбициозная задача <…> строительство нового города на 50 тысяч человек. Мы готовим предложения по подтяжке инфраструктуры», — заявил Аксенов.

Глава региона отметил, что внесет предложение о строительстве города в правительство до 1 апреля. Если для строительства будет выбран Симферопольский район, город появится неподалеку от поселка Николаевка, добавил Аксенов.