В Казани прошли обыски по делу о склонении к массовым беспорядкам из‑за сообщения в телеграме

В Казани прошла серия обысков в рамках расследования уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам, которое было возбуждено из‑за сообщения в телеграм-чате. Об этом в своем телеграм-канале сообщил юрист Павел Чиков.

По информации Чикова, обыски прошли как минимум по семи адресам. Правоохранители пришли к журналистам, преподавателям университета, политическим и гражданским активистам, отмечает юрист.

Часть обысков была санкционирована судами, некоторые — неотложные по постановлению следователя. Расследованием занимается отдел Следственного комитета Татарстана по особо важным делам.

Павел Чиков также опубликовал постановление об обыске, в котором указано, что 14 марта СК возбудил дело по части 1.1 статьи 212 УК (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в массовые беспорядки). Согласно статье, виновному может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.

По информации Sota, поводом для возбуждения уголовного дела стало сообщение в открытом телеграм-чате от 3 марта. В нем «неустановленное лицо» из Казани написало: «Я еще предлагаю купить мегафоны. Зажигательные смеси и дубинки. На полном серьезе. С ними по-другому никак». СК приравнял сообщение к «призывам к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти».