Банк «Санкт-Петербург» остановил выпуск карт UnionPay

Банк «Санкт-Петербург» приостанавливает выпуск карт китайской UnionPay из‑за проблем с поставками. Об этом сообщает «Интерфакс».

«C 18 марта 2022 года мы временно прекращаем выпуск карт UnionPay International в связи с нарушением логистики и сроков поставки бланков карт данной платежной системы», — сказано в сообщении банка.

Отмечается, что выпуск пластиковых карт с UnionPay планируется возобновить в мае.

В настоящее время карты данной платежной системы, помимо банка «Санкт-Петербург», выпускает Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Всероссийский банк развития регионов, Почта Банк, «Зенит», «Солидарность» и «Приморье».

Карты UnionPay стали альтернативой Visa и Mastercard после того, как 10 марта они прекратили обслуживание российских карт. Они больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Владельцы карт потеряли возможность проводить по ним оплату и в сервисах экосистемы Apple.

Внутри страны карты Visa и Mastercard продолжают работать в обычном режиме до истечения срока их действия — в 2015 году обработка операций по ним перешла к национальной системе платежных карт.