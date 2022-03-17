ВТБ расширил льготную ипотеку на покупку домов у застройщиков-ИП

ВТБ расширил ипотеку с государственной поддержкой на покупку готовых частных домов от застройщиков-индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей сроком до 30 лет. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока.

В банке отметили, что кредит можно оформить также в рамках «семейной» и «дальневосточной» ипотеки. Однако в этих случаях она доступна только у застройщиков-юрлиц.

Ранее на льготных условиях можно было приобрести объекты только у юридических лиц.