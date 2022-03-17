Human Rights Watch призвала Украину соблюдать права военнопленных

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Украины уважать права военнопленных, в том числе перестать публиковать видео с ними и не нарушать Женевскую конвенцию. Об этом говорится на сайте организации.

Авторы заявления сослались на страницы в соцсетях, которые, по всей видимости, принадлежат СБУ и МВД Украины и на некоторые из которых подписаны почти миллион человек. Там публикуются видео пленных российских солдат, которые под давлением раскрывают свои имена, идентификационные номера и другие данные, следует из сообщения.

«Обязательства защищать военнопленных от общественного любопытства, а также защищать их от запугиваний или унижений являются частью более широкого требования по обеспечению гуманного обращения с ними и защите их семей от вреда», — сказала старший юрисконсульт Human Rights Watch Эшлинг Рейди.

10 марта Human Rights Watch направила в СБУ и МВД письмо по этому поводу, но к 16 марта ответа так и не получила.

В одном из видео представитель МВД Украины Виктор Андрусив заявил о соблюдении Женевских конвенций и о том, что все структурные подразделения проинструктированы об уважительном отношении к пленным. Рейди призвала привлечь к ответственности тех, кто принимал участие в съемках и выкладывал такие ролики и фотографии в сеть.

Кроме того, в Human Rights Watch отметили ряд нарушений и с российской стороны.