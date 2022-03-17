ЕСПЧ приостановил деятельность судьи от России

Европейский суд по правам человека приостановил деятельность российского судьи Михаила Лобова. Об этом сообщают «Ведомости».

Приостановка будет в силе «до рассмотрения судом правовых последствий для работы суда». Она связана с решением властей России выйти из Совета Европы.

Также суд временно остановил рассмотрение новых жалоб, поданных против России. Он сможет рассматривать жалобы российских граждан на нарушения Европейской конвенции по правам человека, которые были совершены до 15 марта включительно. Всего в ЕСПЧ подано около 17 тыс. жалоб из России, сообщает газета.

Лобов был избран на свой пост депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы в сентябре 2021 года и вступил в должность в январе 2022-го. Он сменил на этом посту своего предшественника Дмитрия Дедова.

Совет Европы приостановил членство России в организации 25 февраля, после начала «военной спецоперации» страны на территории Украины. Процедура приостановки была запущена по инициативе Украины и Польши.

10 марта МИД России заявил, что страна больше не собирается участвовать в Совете Европы. Такое решение принято, поскольку «недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

16 марта страна перестала быть участником организации. Российские власти намерены денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.