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РКН: WhatsApp не блокируется на территории России

Денис Ламехов
17 марта 2022  15:49

В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta) не блокируется на территории России. Сообщение ведомства передает ТАСС.

В РКН добавили, что сбои в работе сервиса не связаны с блокировкой Facebook и Instagram, которыми также владеет американская корпорация. Согласно данным ресурса Downdetector, количество жалоб пользователей на недоступность функций мессенджера начало резко расти сегодня, 17 марта.

11 марта Reuters сообщил, что Facebook и Instagram позволят публиковать записи, призывающие к ненависти к российским военным, и пожелания смерти лидерам России и Беларуси.

В компании отметили, что не допускают призывы к жестокости по отношению к мирному населению России. Также Facebook и Instagram будут блокировать посты с упоминанием способов насилия.

Вначале было объявлено, что обновленная политика распространится на пользователей из России, с Украины, из Польши, Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии и Словакии. Затем в Meta заявили, что распространят ее только на украинских пользователей, позднее — что не разрешат публиковать призывы к убийству лидеров государств.

После этого Генеральная прокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. 14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram на российской территории. Доступ к Facebook был ограничен ранее, 4 марта.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российские пользователи Instagram и Facebook не будут считаться экстремистами.

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