Премьеры онлайн-релизов «Нет пути домой» и «King’s Man: Начало» отменены в России

«Кинопоиск» подтвердил временный отказ Sony от онлайн-релизов фильмов «Человек-паук: Нет пути домой», «King’s Man: Начало» и «Аллея кошмаров» в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сервис отметил, что уже вышедший контент останется доступным, а некоторые зарубежные цифровые релизы будут перенесены на неопределенный срок.

В Wink также подтвердили проблему с зарубежными премьерами. «Внимательно следим за развитием ситуации, находимся в контакте с правообладателями и ищем всевозможные варианты, чтобы представить новый контент», — рассказали в пресс-службе сервиса.

1 марта на фоне конфликта на территории Украины Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостановили показы своих фильмов в России. Отмененными оказались «Бэтмен» Мэтта Ривза, «Морбиус» и мультфильм «Я краснею».

Следом за ними об аналогичных мерах в отношении России заявили в Universal. Компания не стала уточнять, на какие фильмы распространяются ограничения, потому что неизвестно, как долго продлится этот кризис.