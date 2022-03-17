Минспорт и ОКР создадут систему внутренних соревнований

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта России создадут внутренние спортивные соревнования из‑за недопуска россиян на международные турниры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ОКР Станислава Позднякова.

«Олимпийский комитет России совместно с Министерством спорта будет организовывать значимые соревнования с хорошей организацией», — рассказал он.

По словам Позднякова, приоритетом является то, что комитет должен сохранить все российские сборные и материальное содержание.

«Мы должны создать стройную систему внутренних соревнований. Акцентировать внимание на тренерских образовательных проектах, методическом сопровождении — на том, на что у нас в обычной жизни не всегда хватало времени из‑за обилия соревнований», — добавил он.

25 февраля Международный олимпийский комитет призвал не использовать российские и белорусские флаги и гимны на соревнованиях. Также спортивные мероприятия не будут проводиться на территории России и Беларуси.

МОК также рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов и официальных лиц. В заявлении организации указано: «Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды».

3 марта Международный паралимпийский комитет принял решение все же отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине. В решении отмечается, что некоторые сборные из других стран заявили о нежелании участвовать в Олимпиаде, если до них допустят россиян и белорусов.