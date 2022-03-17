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Ural Music Night 2022 открыл прием заявок от участников

Семён Гудошников
17 марта 2022  14:42

Фестиваль «Уральская ночь музыки», который пройдет в этом году 24 июня в Екатеринбурге, открыл прием заявок от участников. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Заявки от музыкантов из любого города и любой страны принимаются с 21 февраля по 21 марта вне зависимости от жанра и стиля. Отправить заявку на участие можно тут. В прошлом году их было подано 2268 штук.

Экспертами при отборе выступят представители музыкальной индустрии Екатеринбурга и всей России: организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры и продюсеры. Каждую заявку будут оценивать как минимум 5 экспертов.

В 2022 году фестиваль планирует вновь собрать 300 тыс. гостей, 3000 музыкантов и провести концерты на 100 сценах, а также конференцию, посвященную музыкальной индустрии.

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