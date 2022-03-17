Кабмин России выделит 40 млрд рублей на поддержку бизнеса и сельхозкомпаний

Российский кабинет министров выделит более 40 млрд рублей на поддержку предпринимателей и системообразующих сельхозкомпаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

14 млрд рублей уйдет на субсидирование процентной ставки по кредитам предпринимателям. Часть платежей по процентам будет выплачена за счет бюджетных средств.

Более 26 млрд рублей будет выделено для упрощенного доступа к займам для системообразующих предприятий агропромышленного комплекса.

Вместе с тем заемщикам, которые взяли кредиты с плавающей ставкой, позволят реструктуризовать долг. Ряд изменений в законодательство позволит «облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек».

«В повестке [заседания правительства] важные вопросы, которые касаются кредитования, в частности тех, кто взял заем под плавающую ставку. Многие это сделали еще в условиях умеренной инфляции, и сейчас они попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно со значительным ростом расходов по обслуживанию долга, что создает риски не только для них самих, но и экономике в целом», — заявил Мишустин, отметив, что важно создать все условия для бесперебойной работы системообразующих компаний России.