ЦБ увеличит максимальный размер операций в СБП до миллиона рублей

С 1 мая Банк России увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В ЦБ считают, что такая мера позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. А торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через сервис.

«Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, ТСП смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых», — рассказали в Центробанке.

Отмечается, что минимальный лимит переводов в сутки, которые смогут установить банки для своих клиентов, сохранится на уровне 150 тыс. рублей. Кроме того, лимит бесплатных переводов в месяц составит 100 тыс. рублей.