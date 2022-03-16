В России выявили 36 519 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 36 519 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 159 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 1802. Следом по этому показателю идут Москва, Петербург, Башкортостан, а также Ростовская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 449 438. За сутки умерли 576 человек, за все время — 362 478. Выздоровели 118 009, за весь период — 15 822 031. Число госпитализаций за сутки составило 5 945.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 462 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (81,2 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29,4 млн), Франция (23,6 млн) и Великобритания (19,8 млн).