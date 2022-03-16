В России выявили 36 519 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 36 519 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 159 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 1802. Следом по этому показателю идут Москва, Петербург, Башкортостан, а также Ростовская и Самарская области.