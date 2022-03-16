В России представили аналог Instagram под названием «Россграм»

28 марта в России запустят локальный аналог ранее заблокированного Instagram под названием «Россграм». Об этом сообщается на сайте социальной сети.

Его разработчиками выступили сокурсник Павла Дурова Александр Зобов и предприниматель Филимонов Кирилл.

Создатели заявляют, что в «Россграме» будут представлены дополнительные инструменты монетизации, среди которых платный доступ к контенту, краудфандинг (сбор средств), реферальная программа и другие.

В социальной сети будут все привычные функции из Instagram. Кроме того, появится возможность переноса данных из иностранной соцсети в «Россграм».