В России представили аналог Instagram под названием «Россграм»

28 марта в России запустят локальный аналог ранее заблокированного Instagram под названием «Россграм». Об этом сообщается на сайте социальной сети.
Его разработчиками выступили сокурсник Павла Дурова Александр Зобов и предприниматель Филимонов Кирилл.
Создатели заявляют, что в «Россграме» будут представлены дополнительные инструменты монетизации, среди которых платный доступ к контенту, краудфандинг (сбор средств), реферальная программа и другие.
В социальной сети будут все привычные функции из Instagram. Кроме того, появится возможность переноса данных из иностранной соцсети в «Россграм».
В настоящее время разработчики предлагают топ-блогерам и партнерам стать первыми пользователями социальной сети с некоторыми привилегиями. Остальные смогут воспользоваться «Россграмом» в апреле 2022 года.
14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram в России. Причиной стало решение Meta, которое позволяет временно размещать посты в своих социальных сетях с призывом к насильственным действиям в отношении россиян.