Овечкин стал третьим в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 767-ю шайбу в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом хоккеисту удалось обойти чешского спортсмена Яромира Ягра. Первое место лучших снайперов в истории НХЛ занимает Уэйн Гретски (894 гола), а второе — Горди Хоу (801).

Овечкин забил на 56-й минуте встречи, которая закончилась победой «Вашингтона в серии буллитов.