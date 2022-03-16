Овечкин стал третьим в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 767-ю шайбу в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом хоккеисту удалось обойти чешского спортсмена Яромира Ягра. Первое место лучших снайперов в истории НХЛ занимает Уэйн Гретски (894 гола), а второе — Горди Хоу (801).
Овечкин забил на 56-й минуте встречи, которая закончилась победой «Вашингтона в серии буллитов.
Российский спортсмен попал в «Вашингтон» в 2004 году. Он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, а также трижды завоевывал «Тед Линдсей Эворд.
В составе российской сборной Овечкин трижды становился чемпионом мира.