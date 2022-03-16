В Госдуме предложили лицензировать деятельность блогеров

Депутат Госдумы Денис Майданов предложил начать лицензировать деятельность блогеров таким же образом, как это происходит со СМИ. С такой идеей он выступил на расширенном заседании Комитета Госдумы по культуре, cообщили «Ведомости».

По мнению Майданова, многие публичные персоны в России «играли в псевдодемократию» и «доигрались до разброда среди творческих работников». Поэтому требуется создать кодекс этики, в котором будет прописано, «что такое хорошо, а что такое плохо», заявил депутат.

Его поддержал гендиректор Европейской медиагруппы Роман Емельянов, напомнив, что «в блогосферу уходят рекламодатели». «Сейчас мы вынуждены бороться за одну и ту же аудиторию с интернетом, где можно абсолютно все», — заявил Емельянов.

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов заметил, что деятели культуры «должны отвечать за то, что говорят, и за отношение к знаковым событиям». По словам Певцова, в России требуется «работа со смыслами и ценностями», причем она должна проводиться «тщательнее, агрессивнее».

Советник президента Владимир Толстой подчеркнул, что сейчас есть «очевидная государственная позиция» и «не нужно открывать второй фронт внутри собственной культуры».

«Важно, чтобы люди культуры не своими петициями, а спектаклями, фильмами, кнмгами выражали свое отношение к происходящему», — сказал Толстой, добавив, что необходима «открытая поддержка происходящего» со стороны лидеров мнений.

Глава думского комитета Елена Ямпольская отметила, что главное «импортозамещение, которое нам нужно, — это импортозамещение смыслов и ценностей». «Время определиться для самих творцов — кто из них является частью национальной культуры, а кто выбирает для себя свободный путь», — сказала она.

Депутат Елена Драпеко предложила идеалогии «человеконенавистничества» противопоставить «позитивную идеологию любви и понимания», которую должны формировать не «чиновники и депутаты», а ученые-философы.