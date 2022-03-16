Вице-премьер Польши предложил отправить на Украину вооруженных миротворцев НАТО

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить на территорию Украины вооруженную миротворческую миссию НАТО. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Качиньского, который ранее встретился с Владимиром Зеленским, на Украину необходимо отправить миротворцев, которые будут в состоянии себя защитить. В них могут входить и граждане стран, не входящих в НАТО.

«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», — пояснил Качиньский.

Польский вице-премьер считает, что «это то, в чем сейчас остро нуждается Украина, Европа и весь демократический мир». «Речь идет о делах и о том, что здесь совершенно необходимо — мужестве», — добавил Качиньский.