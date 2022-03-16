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Electronic Arts отказались от проведения презентации EA Play в 2022 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:50

Компания Electronic Arts не будет проводить презентацию EA Play в 2022 году. Об этом представители издательства рассказали порталу IGN.

Обычно EA представляют свои новые релизы летом, однако в этот раз, как отметили в компании, «дела не складываются таким образом, чтобы показать фанатам все в один день».

Разработчики намерены в этом году проводить презентации отдельных проектов. Они будут проходить в течение всего года.

В прошлом году большое мероприятие EA Play состоялось, несмотря на пандемию коронавируса. Оно было полностью перенесено в онлайн.

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