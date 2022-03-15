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Видеосервис Coub закроется с 1 апреля

Юлия Онодэра
Вчера в 22:34

Сервис коротких видео Coub закроется с 1 апреля. Об этом стало известно из сообщения, появившегося на сайте проекта.

Coub открылся в апреле 2012 года, его запустили браться Антон и Игорь Гладкобородовы вместе с Михаилом Табуновым. Сервис позволял создавать короткие зацикленные ролики.

Пользователи смогут до конца марта скачать свои опубликованные ролики. После этого сайт перестанет работать. В данный момент сервисом пользуются порядка 3 млн человек в месяц.

В начале 2020 года у проекта закончились средства на развитие, после чего платформа перешла под контроль компании «Комитет» — она также владеет сайтами DTF, TJ и vc.ru. В конце 2021 года компания заявляла, что хотела бы продать сервис.

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