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Марину Овсянникову оштрафовали, под Киевом умер оператор Fox News и другие новости дня
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Марину Овсянникову оштрафовали, под Киевом умер оператор Fox News и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:14

Марину Овсянникову, ворвавшуюся в прямой эфир программы «Время» с плакатом с пацифистским лозунгом, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Ее признали виновной по административному делу об организации несогласованного публичного мероприятия.

Гособвинение потребовало приговорить Алексея Навального к 13 годам колонии и штрафу в 1,2 млн рублей. Прокурор назвала вину Навального в мошенничестве и оскорблении суда полностью доказанной.

Телеканал Fox News сообщил о гибели его оператора Пьера Закржевски. Накануне он вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом находился в селе Горенка под Киевом, их автомобиль попал под обстрел.

Международное управление ООН по миграции сообщило, что за последние 20 дней с Украины бежали более 3 млн человек. Это в среднем 150 тыс. человек за день и 6250 за час.

Евросоюз запретил экспорт люксовых товаров в Россию и инвестиции в энергетику в четвертом пакете санкций. О подобных ограничениях также объявила Великобритания.

Также Великобритания ввела санкции против более 350 россиян — им запрещен въезд в страну, их активы будут заморожены. Под ограничения попали Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена и других американских чиновников. МИД заявил, что это ответ на серию «беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации».

Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. По нему виновному может грозить до 15 лет лишения свободы, в случае если действия привели к гибели человека — пожизненное заключение.

В Госдуме пообещали, что пользователей Instagram не будут привлекать к ответственности за публикации в соцсети. Наказание может последовать за «размещение каких‑то вещей, нарушающих требования законодательства».

Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокированы около 20 популярных VPN-сервисов. Роскомнадзор, по его словам, планирует продолжить блокировку.

Обновления по поездкам за рубеж. Авиакомпания Red Wings открывает с 17 марта полеты из Москвы в Анталью. «Аэрофлот» возобновляет с 21 марта полеты в Азербайджан и Армению. Вьетнам вернул безвизовый въезд для россиян.

За последние сутки в России выявили 36  678 случаев коронавируса. В Подмосковье, вслед за Москвой, отменили масочный режим. Власти Петербурга разрешили ресторанам и кинотеатрам работать круглосуточно начиная с 18 марта.

На выборах президента Туркмении победил Сердар Бердымухамедов. Сын действующего главы республики набрал 72,97% голосов.

Французские компании «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжат работу в России. Правительство Франции не давало им рекомендаций уходить из страны.

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