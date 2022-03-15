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Россия намерена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:02

Россия намерена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека при выходе из Совета Европы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Леонида Слуцкого.

По его словам, несмотря на денонсацию конвенции, все права человека будут россиянам гарантированы. «Не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно», — заявил он.

Слуцкий отметил, что «в парламентской плоскости готовы приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации ЕКПЧ сразу же после его внесения в Государственную думу».

При этом Слуцкий добавил, что Россия уже уведомила генсека Совета Европы о своем выходе из организации. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что в планах денонсация Устава СЕ, а также еще четырех европейских конвенций.

«Плюс, вероятно, тех конвенций СЕ, участие в которых возможно и для не входящих в СЕ государств, но участие в которых более не отвечает интересам Российской Федерации», — сказал Косачев.

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