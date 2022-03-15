РБК: «Яндекс» продаст сервисы «Новости» и «Дзен»

Компания «Яндекс» планирует продать сервисы «Новости» и «Дзен» холдингу VK. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — рассказал собеседник РБК.

Утверждается, что переговоры компания ведутся с конца 2021 года. «В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях», — отметил он.

Еще один источник РБК заявил, что идея продать «Новости» и «Дзен» возникла четыре-пять лет назад, а осенью к этому вопросу вернулись вновь. «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей», — поделился собеседник.

В «Яндексе» и VK от комментариев отказались.