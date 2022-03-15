перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Марину Овсянникову оштрафовали, под Киевом умер оператор Fox News и другие новости дня
20:14 дайджест
Власти Варшавы направят судебного пристава для изъятия российской недвижимости 20:06
Россия намерена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека 20:02
РБК: «Яндекс» продаст сервисы «Новости» и «Дзен» 19:54
Emanu/Unsplash
Россия приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами 19:11
Марину Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей Обновлено в 19:07
Россия запретила въезд премьер-министру Канады Джастину Трюдо 19:04
Fox News сообщил о гибели своего оператора. Накануне он попал под обстрел под Киевом 18:50
Фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила экспорт части лекарств в Россию 18:23
ООН: с начала российской «военной операции» Украину покинули более 3 млн человек 18:08
Россия ввела персональные санкции против Байдена 17:52
Laurenz Heymann/Unsplash
Пользователи: карта «Мир» не позволяет оплачивать сервисы Apple Обновлено в 17:35
Michelin приостанавливает экспорт шин в Россию 17:25
Канада добавила в санкционный список еще 15 российских должностных лиц 16:59
Российские пользователи Slack сообщили об удалении рабочих пространств 16:55
flyredwings.com
Red Wings запустит рейсы из Москвы в Анталью 16:33
VK предупредила о риске неисполнения обязательств по облигациям 16:27
Великобритания вводит санкции против Мишустина, Шойгу, Захаровой, Соловьева и еще около 350 россиян 16:21
Банк UniCredit прекратит инвестиции в России и рассматривает вариант ухода с рынка 15:55
Вьетнам вернул безвизовый въезд для россиян 15:53
Отключить рекламу

Власти Варшавы направят судебного пристава для изъятия российской недвижимости

Виктория Шанина
Сегодня в 20:06

Власти Варшавы планируют направить судебного исполнителя, который займется изъятием российской недвижимости в городе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Монику Бойт-Лутук.

По информации местного издания Bankier.pl, российская сторона уведомлена об аресте недвижимости. Отмечается, что все свои действия власти Варшавы согласовывают с Министерством иностранных дел Польши.

Речь идет о двух объектах, расположенных по адресам: Собеского, 100 и Келецкая, 45. Как заявляет МИД Польши, недвижимость находится в незаконном владении у России, и она не используется для дипломатических и консульских целей.

Bankier.pl со ссылкой на пресс-секретаря МИД отмечает, что в силу вступило судебное решение о возвращении объектов в собственность Польши. Ведомство направляло российской стороне письма с требованием вернуть недвижимость, но они «возвращались нераспечатанными».

«Российская Федерация не собиралась передавать нам здания», — цитирует издание Монику Бойт-Лутук.

РИА «Новости» отмечает, что в здании по адресу Келецкая, 45 расположена школа при посольстве России в Польше. По адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, но сейчас объект не заселен и требует ремонта.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Наемник
Крис Пайн спасается от недругов в Восточной Европе
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить