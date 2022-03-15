Власти Варшавы направят судебного пристава для изъятия российской недвижимости

Власти Варшавы планируют направить судебного исполнителя, который займется изъятием российской недвижимости в городе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Монику Бойт-Лутук.

По информации местного издания Bankier.pl, российская сторона уведомлена об аресте недвижимости. Отмечается, что все свои действия власти Варшавы согласовывают с Министерством иностранных дел Польши.

Речь идет о двух объектах, расположенных по адресам: Собеского, 100 и Келецкая, 45. Как заявляет МИД Польши, недвижимость находится в незаконном владении у России, и она не используется для дипломатических и консульских целей.

Bankier.pl со ссылкой на пресс-секретаря МИД отмечает, что в силу вступило судебное решение о возвращении объектов в собственность Польши. Ведомство направляло российской стороне письма с требованием вернуть недвижимость, но они «возвращались нераспечатанными».

«Российская Федерация не собиралась передавать нам здания», — цитирует издание Монику Бойт-Лутук.

РИА «Новости» отмечает, что в здании по адресу Келецкая, 45 расположена школа при посольстве России в Польше. По адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, но сейчас объект не заселен и требует ремонта.