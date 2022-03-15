Россия приостановит соглашение с Бермудами по надзору за самолетами

Россия приняла решение приостановить действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Отмечается, что решение принято из‑за действий авиационных властей Бермуд в отношении российских авиакомпаний «по аннулированию сертификатов летной годности на гражданские воздушные суда и невыполнению технического обслуживания самолетов».

Функции надзора над зарегистрированными самолетами действовали с 1999 года. «Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолетов в Госреестре РФ и снять риски для пассажирских авиаперевозок», — сказано в заявлении кабмина.

После начала «военной операции» Евросоюз, Великобритания, Канада и США закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. Кроме того, 26 февраля ЕС ввел санкции, которые запрещают поставки гражданских самолетов и запчастей, а также обязывают лизингодателей разорвать контакты.

13 марта власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности российских самолетов. С 13 марта воздушные суда, зарегистрированные там, не могут выполнять рейсы. Они объяснили свое решение введенными против России санкциями и неуверенностью в том, что «эти самолеты пригодны для полетов», потому что под запретом оказались техобслуживание и поставка запчастей и оборудования.