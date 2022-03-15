VK предупредила о риске неисполнения обязательств по облигациям

Компания VK (владеет социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и рядом других платформ и сервисов) предупредила, что рискует не выполнить своих обязательств по долгам, если держатели значительной части их облигаций воспользуются правом требования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Если компания не сможет успешно провести переговоры с держателями облигаций и не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит событие дефолта в соответствии с условиями и положениями выпуска облигаций», — добавили в компании.

Лондонская биржа приостановила торги ценными бумагами российских компаний 3 марта, спустя 9 дней с начала «военной операции» на территории Украины. Если торги приостанавливаются на 10 и более дней, держатели облигаций вправе потребовать от компании их погашения.

Сумма размещенных на Лондонской бирже облигаций VK составляет 400 миллионов долларов под 1,625% с погашением в 2025 году. На 9 марта компания располагала средствами на сумму около 190 млн долларов. Из них 140 млн — в иностранной валюте, из которых около 80 млн — за пределами России, указано в сообщении.

4 марта о риске не выполнить свои обязательства по долгам сообщил «Яндекс». Представитель «Яндекса» отметил, что компания предупредила о «теоретически возможных рисках, как и обязана сделать».