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«СберЗвук» рассказал, как перенести музыку и плейлисты из других сервисов

Семён Гудошников
Сегодня в 15:40

«СберЗвук» поделился с «Афишей Daily» инструкцией, как перенести свою музыкальную коллекцию и плейлисты из других сервисов. Переместить любимую музыку в «СберЗвук» можно так.


  • Через интернет-браузер перейти на сайт TuneMyMusic, нажать кнопку «Давайте приступим», выбрать стриминг, из которого необходимо перенести плейлисты, и авторизоваться в нем.
  • Выбрать плейлисты для переноса, нажав кнопку «Загрузить из вашей учетной записи» или вставив прямую ссылку на плейлист.
  • На странице «Выберите целевую платформу» в сервисе TuneMyMusic нажать кнопку «Файл», после чего выбрать скачивание файла в формате .csv. Нажать «Начать перенос музыки». Загрузить файл.
  • Авторизоваться в «СберЗвуке» через браузер компьютера. Скачанный ранее csv/txt-файл нужно добавить в поле для загрузки.
  • Сохранить новый плейлист в свою коллекцию, дав ему название.

После начала «военной операции» России на Украине 3 марта Spotify закрыл свой российский офис, а 6 марта отменил Premium-подписку в РФ. Бесплатная версия стримингового сервиса для россиян остается, но в ней есть ряд ограничений: от низкого качества воспроизведения до рекламы между треками. Изменения Spotify объяснил приостановкой работы платежных систем Visa и Mastercard в России.

Российские стриминги «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» тоже затронул текущий кризис — они не могут добавить некоторые новинки западных исполнителей. О приостановке деятельности в России заявили лейблы Universal, Warner и Sony Music.

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