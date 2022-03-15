С 18 марта рестораны и кинотеатры в Петербурге смогут работать круглосуточно

Администрация Петербурга снимает ограничения на работу заведений общепита и объектов досуга с 02.00 до 06.00. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-центр администрации города.

Решение вступает в силу 18 марта. С этой даты рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры и другие развлекательные заведения смогут работать круглосуточно.

Также в городе снимается запрет на проведение физкультурных, культурных, зрелищных, досуговых и иных мероприятий с 02.00 до 06.00.

В администрации города пояснили, что смягчение антиковидных ограничений связано с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Решение основано на предписании главного государственного санитарного врача по Петербургу.

В середине февраля Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил, что город достиг 100%-ного коллективного иммунитета к коронавирусу. Согласно методике Минздрава, коллективный иммунитет формируется, когда вакцинировались или переболели 80% жителей города. В Петербурге этот показатель был достигнут еще в декабре 2021 года, отметили в Комздраве.

С 21 февраля в Петербурге был смягчен ряд антиковидных ограничений. В частности, до 02.00 (вместо 23.00) разрешили работать ресторанам, кафе, циркам, концертным залам, кинотеатрам, объектам развлечения и досуга, а также каткам и аттракционам. Ночные клубы по-прежнему оставались закрытыми, было запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что власти Петербурга намерены отменить QR-коды для посещения общественных мест. 21 февраля вице-губернатор Борис Пиотровский заявлял, что говорить об отмене QR-кодов пока рано.