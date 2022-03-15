Французские компании, в том числе «Ашан» и «Данон», останутся в России

Французские компании, включая «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон», продолжат работу в России. Правительство Франции не давало им рекомендаций уходить из страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.

По его словам, в общей сложности во французских компаниях в РФ работают около 160 тыс. человек. «Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из‑за введения санкций по системе SWIFT», — отметил Безье.

«Наша ответственность как работодателя — поддержать наших сотрудников и российских граждан, которые не являются ответственными за эту войну», — добавил он.

После начала «военной операции» на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в России. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo.