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Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

Виктория Шанина
Сегодня в 13:32

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «коллаборационной деятельности», предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией как со «страной-агрессором». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил председатель Верховной рады Александр Корниенко.

Согласно документу, наказание может грозить за:


  • отрицание «военной агрессии» против Украины и публичные призывы к сотрудничеству с Россией (до 15 лет лишения права занимать определенные должности);
  • занимание гражданином Украины «должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории» (до 15 лет лишения права занимать определенные должности);
  • пропаганду в учебных заведениях в пользу России и внедрение в них российских учебных стандартов России (до 3 лет тюрьмы);
  • ведение сельского хозяйства при участии России и передачу материальных ресурсов «незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории», а также «вооруженным формированиям России» (до 5 лет тюрьмы);
  • участие в «незаконных выборах и референдумах» (до 10 лет тюрьмы);
  • добровольное занимание должностей в «незаконных органах власти, созданных Россией» (до 10 лет тюрьмы);
  • организацию и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с Россией (до 12 лет тюрьмы);
  • добровольное участие в «незаконных судебных или правоохранительных органах», а также в «незаконных вооруженных формированиях и вооруженных формированиях России» (до 15 лет тюрьмы).

В случае если действия, предусмотренные последними тремя пунктами, привели к гибели людей, виновному может грозить 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Лица, осужденные за «коллаборационную деятельность», не смогут участвовать в выборах, служить в армии и получать доступ к государственным тайнам. Также это может стать основанием для ликвидации полпартий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране порядка и государственной границы.

Верховная рада приняла соответствующий законопроект еще 3 марта.

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