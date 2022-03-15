Британия вслед за ЕС запретила экспорт люкса в Россию и ввела тариф на импорт российских товаров

Великобритания вслед за США и Евросоюзом запретила экспортировать в Россию люксовые товары и ввела еще ряд ограничений в торговле с российскими компаниями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Запрет в сфере люкса коснется дорогих автомобилей, предметов высокой моды, произведений искусства.

Также британские власти установили 35-процентный тариф на импорт основных видов российской продукции, в том числе водки. «Интерфакс» не приводит точных данных, но утверждает, что ограничения затронут товары на сумму более 900 млн фунтов стерлингов (более 1,17 млрд долларов).

Кроме того, согласно сообщению агентства, «сотни товаров» из России и Беларуси будут лишены режима наибольшего благоприятствования в торговле — это лишит страны ключевых преференций, которые предполагает членство во Всемирной торговой организации.

Ограничения вступят в силу в ближайшее время.

Санкции, касающиеся экспорта в Россию люксовых товаров, были введены Соединенными Штатами 13 марта, а Европейским союзом — сегодня, 15 марта. Сегодняшние санкции ЕС распространяются также на несколько других отраслей российской экономики и на физических лиц.

После начала «военной операции» на Украине Запад ввел против России пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.