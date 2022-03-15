перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СДЭК пожаловался на задержку посылок из‑за границы в Шереметьево и Внуково 14:25
Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией 13:32
Superjet International/Flickr
«Аэрофлот» возобновит полеты в Азербайджан и Армению 13:31
Гособвинение требует приговорить Навального к 13 годам колонии 12:54
Британия вслед за ЕС запретила экспорт люкса в Россию и ввела тариф на импорт российских товаров 12:53
Дзюба решил не участвовать в сборах национальной команды в связи с «непростой ситуацией на Украине» 12:42
ЕС запретил экспорт люксовых товаров в Россию и инвестиции в энергетику в четвертом пакете санкций 12:40
В Киеве вводят комендантский час с вечера 15 марта 12:27
Кадр Первого канала
ТАСС: в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы «Время», начали проверку по уголовной статье 12:05
На выборах президента Туркмении победил Сердар Бердымухамедов — сын действующего главы республики 11:34
За сутки в России выявили 36,7 тыс. случаев коронавируса 11:21
Вышел трейлер «Обоюдного согласия», сериала Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливость 10:54
Производитель сигарет Davidoff и West передаст бизнес в России местной компании 10:11
Kyle Austin/Unsplash
В Подмосковье вслед за Москвой отменили масочный режим 9:47
GSC Game World не будет продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России 8:50
HBO Max разработает анимационный спин-офф сериала «Харли Квинн» 3:31
Премьер-министр РФ подписал временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны 2:36
В Германии начали возбуждать уголовные дела о разжигании ненависти к русскоговорящим 1:57
В эфир Первого канала ворвалась девушка с плакатом. Ей грозит административное дело Вчера в 23:38
wikipedia.org
Под Киевом был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл Вчера в 23:16
Отключить рекламу

ЕС запретил экспорт люксовых товаров в Россию и инвестиции в энергетику в четвертом пакете санкций

Денис Ламехов
Сегодня в 12:40

Евросоюз принял четвертый пакет санкций против России из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Санкциями запрещаются новые инвестиции в области российской энергетики, однако исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов на территорию Евросоюза.

ЕС также запретил экспорт в Россию предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия. Ранее сообщалось о запрете экспортировать изделия стоимостью более 300 евро (около 329 долларов). Согласно оценке Vogue Business, рынок одной только одежды люксовых марок в России по состоянию на август 2020 года составлял 17 млрд долларов. По данным консалтинговой компании Bernstein, доля России в общемировом рынке люкса — около 5%.

Кроме того, санкции Европейского союза предусматривают запрет на импорт из России части сталелитейной продукции. Эта мера обойдется России потерей экспортных доходов в размере порядка 3,3 млрд евро (около 3,6 млрд долларов), указано в сообщении.

В Еврокомиссии добавили: «Согласованные меры предусматривают полный запрет на транзакции с некоторыми российскими госпредприятиями в различных секторах. <…> Более того, список физических и юридических лиц, попавших под санкции, снова был расширен, чтобы включить больше олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем». Отмечено, что под ограничения попадут компании, работающие в оборонной сфере, и структуры, «занимающиеся дезинформацией».

Также введен запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами Евросоюза рейтингов России, российским компаниям и запрет на предоставление рейтинговых услуг клиентам из России.

После начала «военной операции» на Украине Запад ввел против России пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Наемник
Крис Пайн спасается от недругов в Восточной Европе
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Еврокомиссия
Банк России
Visa
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить