ЕС запретил экспорт люксовых товаров в Россию и инвестиции в энергетику в четвертом пакете санкций

Евросоюз принял четвертый пакет санкций против России из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Санкциями запрещаются новые инвестиции в области российской энергетики, однако исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов на территорию Евросоюза.

ЕС также запретил экспорт в Россию предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия. Ранее сообщалось о запрете экспортировать изделия стоимостью более 300 евро (около 329 долларов). Согласно оценке Vogue Business, рынок одной только одежды люксовых марок в России по состоянию на август 2020 года составлял 17 млрд долларов. По данным консалтинговой компании Bernstein, доля России в общемировом рынке люкса — около 5%.

Кроме того, санкции Европейского союза предусматривают запрет на импорт из России части сталелитейной продукции. Эта мера обойдется России потерей экспортных доходов в размере порядка 3,3 млрд евро (около 3,6 млрд долларов), указано в сообщении.

В Еврокомиссии добавили: «Согласованные меры предусматривают полный запрет на транзакции с некоторыми российскими госпредприятиями в различных секторах. <…> Более того, список физических и юридических лиц, попавших под санкции, снова был расширен, чтобы включить больше олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем». Отмечено, что под ограничения попадут компании, работающие в оборонной сфере, и структуры, «занимающиеся дезинформацией».

Также введен запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами Евросоюза рейтингов России, российским компаниям и запрет на предоставление рейтинговых услуг клиентам из России.

После начала «военной операции» на Украине Запад ввел против России пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.