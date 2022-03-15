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На выборах президента Туркмении победил Сердар Бердымухамедов — сын действующего главы республики

Семён Гудошников
Сегодня в 11:34

На президентских выборах в Туркмении победу одержал Сердар Бердымухамедов — сын действующего главы республики Гурбангулы Бердымухамедова. По заявлению Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов страны, он набрал 72,97% голосов.

Сердар Бердымухамедов баллотировался от правящей Демократической партии Туркмении.

Внеочередные выборы в Туркмении прошли 12 марта. На президентский пост претендовали девять кандидатов, восемь из которых получили от 1,08% до 2,22% голосов. В голосовании участвовали 3 362 052 человека — это 97,17% зарегистрированных избирателей, сообщает избирком.

Сердар Бердымухамедов — единственный сын действующего президента Туркменистана. Его отец, Гурбангулы Бердымухамедов, возглавил страну в 2007 году, после смерти первого главы государства Сапармурата Ниязова.

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