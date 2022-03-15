Вышел трейлер «Обоюдного согласия», сериала Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливость

В центре сюжета — молодая учительница Анна Федорова . Она обвиняет своих старых друзей в групповом изнасиловании во время прогулки на яхте. Девушка направляется в полицию, но правооханитель, услышав имена подозреваемых, не принимает заявление. Помочь Федоровой решается следователь Нестеренко, который должен скоро выйти на пенсию. У опытного сотрудника есть собственные мотивы добиться справедливости.

В сети появился трейлер сериала «Обоюдное согласие», новой детективной драмы от Валерии Гай Германики. Премьера состоится 18 марта в онлайн-кинотеатре Kion.

Действие сериала развивается параллельно в двух сюжетных линиях: это расследование изнасилования, которое пережила главная героиня, и события прошлого, которые привели Анну к той ночи на яхте. Создатели уделят внимание обстоятельствам, из‑за которых Федорова вернулась из Москвы в свой провинциальный город.

Главную роль в сериале сыграла Светлана Иванова. Помимо нее на экране появятся Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин и другие актеры. Производством занимались «МТС Медиа» и «Медиаслово». Съемки проходили в Москве и Крыму.