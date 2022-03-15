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Производитель сигарет Davidoff и West передаст бизнес в России местной компании

Денис Ламехов
Сегодня в 10:11

Британская табачная корпорация Imperial Brands передаст российский бизнес местной компании. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство не называет наименование юридического лица, к которому перейдет контроль за активами. Компании находятся в процессе переговоров.

«Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем 1 тыс. наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи», — отметили в Imperial Brands.

В портфеле корпорации в России — табачные бренды Davidoff, Jade, Parker & Simpson, West и «Максим». Imperial Brands — четвертый по величине производитель сигарет в мире.

9 марта компания сообщила, что приостанавливает производство, продажу, рекламу товаров в России и обеспечит российских сотрудников заработной платой на время заморозки деятельности.

Производитель сообщил, что по состоянию на 2021 год на российский и украинский рынки приходилось «около 2% общей чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли».

После начала «военной операции» на территории Украины, согласно данным Йельского университета, к 15 марта заморозили деятельность или ушли с российского рынка 380 компаний.

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