В Подмосковье вслед за Москвой отменили масочный режим

Власти Московской области отменили обязательное требование носить маски в общественных местах. Об этом говорится в телеграм-канале регионального правительства.

Кроме того, в Подмосковье отменили необходимость соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте, объектах торговли, других общественных местах и на предприятиях.

Органы Московской области и Роспотребнадзора прекратили проверки за соблюдением антиковидных ограничений.

Накануне стало известно, что 15 марта масочный режим отменяется и в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил решение «стабильным улучшением эпидемиологической ситуации».