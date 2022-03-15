HBO Max разработает анимационный спинофф сериала «Харли Квинн»

На стриминговом сервисе HBO Max выйдет анимационный сериал «Noonan’s» — спинофф мультсериала «Харли Квинн», главную героиню которого озвучивает Кейли Куоко. Об этом сообщил Collider.

Выход нового проекта анонсировал соавтор «Харли Квинн» Патрик Шумахер. Он рассказал, что в центре сюжета окажется Кайтмен. Он приобретет заведение под названием Noonan’s Bar — культовый бар, где собираются преступники Готэма.

Впервые Noonan’s Bar был упомянут в комиксе «The Demon Annual» в 1993 году. В первом эпизоде нового шоу, помимо Кайтмена, можно будет увидеть Харли Квинн и героиню по имени Ядовитый Плющ.

По словам Шумахера, в мультсериале в дальнейшем появятся другие злодеи из комиксов DC, в том числе Лекс Лютор и Бэйн. Пока проект находится в стадии разработки.

Кроме того, в ближайшее время на экраны выйдет третий сезон «Харли Квинн». Шумахер отметил, что в нем будет целый эпизод, посвященный первому появлению Харли в анимационном сериале «Бэтмен».