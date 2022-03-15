перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
HBO Max разработает анимационный спинофф сериала «Харли Квинн» 3:31
Премьер-министр РФ подписал временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны 2:36
В Германии начали возбуждать уголовные дела о разжигании ненависти к русскоговорящим 1:57
В эфир Первого канала ворвалась девушка с плакатом. Ей грозит административное дело Вчера в 23:38
wikipedia.org
Под Киевом был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл Вчера в 23:16
Суд в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта Вчера в 22:59
Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России Вчера в 21:38
В Москве суд впервые с начала военных действий на Украине арестовал человека за госизмену Вчера в 21:29
Регуляторы ЕС и Ирландии отозвали летные сертификаты у самолетов российских авиакомпаний Вчера в 21:20
Отмена масочного режима в Москве, блокировка TJ и другие новости дня
Вчера в 20:45 дайджест
Джулиану Ассанжу отказали в праве оспорить экстрадицию в США Вчера в 20:39
ООН: на территории Украины погибли с 24 февраля 636 мирных жителей Вчера в 19:41
«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за следование западным санкциям в РФ Вчера в 19:32
Пит Дэвидсон отправится в космос на корабле Джеффа Безоса Вчера в 19:16
Reynier Carl/Unsplash
«Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» не могут добавить некоторые новинки западных исполнителей Вчера в 18:49
В Киеве сообщили о «технической паузе» в переговорах с Москвой Вчера в 18:21
Bayer продолжит поставлять в Россию лекарства и сельскохозяйственные товары Вчера в 18:07
YouTube могут заблокировать в ближайшее время, если он не выполнит требования РКН Вчера в 17:54
Спикер ПАСЕ: Россия не направляла заявление о выходе из Совета Европы Вчера в 17:33
Pierre Crom/Getty Images
В Мариуполе заработал гуманитарный коридор. За несколько часов город покинули 160 автомобилей Вчера в 17:23
Отключить рекламу

HBO Max разработает анимационный спинофф сериала «Харли Квинн»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:31

На стриминговом сервисе HBO Max выйдет анимационный сериал «Noonan’s» — спинофф мультсериала «Харли Квинн», главную героиню которого озвучивает Кейли Куоко. Об этом сообщил Collider.

Выход нового проекта анонсировал соавтор «Харли Квинн» Патрик Шумахер. Он рассказал, что в центре сюжета окажется Кайтмен. Он приобретет заведение под названием Noonan’s Bar — культовый бар, где собираются преступники Готэма.

Впервые Noonan’s Bar был упомянут в комиксе «The Demon Annual» в 1993 году. В первом эпизоде нового шоу, помимо Кайтмена, можно будет увидеть Харли Квинн и героиню по имени Ядовитый Плющ.

По словам Шумахера, в мультсериале в дальнейшем появятся другие злодеи из комиксов DC, в том числе Лекс Лютор и Бэйн. Пока проект находится в стадии разработки.

Кроме того, в ближайшее время на экраны выйдет третий сезон «Харли Квинн». Шумахер отметил, что в нем будет целый эпизод, посвященный первому появлению Харли в анимационном сериале «Бэтмен».

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Наемник
Крис Пайн спасается от недругов в Восточной Европе
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Кейли Куоко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить