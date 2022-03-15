Премьер-министр РФ подписал временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых культур в страны Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС.

Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа. Будет запрещен вывоз в ЕАЭС пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы, а в третьи страны — белого сахара и тростникового сахара-сырца.

«Поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — сказали в правительстве.

Ранее решение о временном запрете экспорта сахара и зерновых одобрила таможенная подкомиссия. Оно направлено, как отмечали в Минэкономики, на обеспечение продовольственной безопасности страны и защиты внутреннего рынка.